متوفر نادلات من الجنسية المغربية و التونسية

(طلب عمل)
|نادلات ذوات جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لدينا عمالة مميزة بجميع التخصصات و جاهزين للسفر نحن نوفر لكم شتى ما تطلبون من الايادي العاملة المغربية -خبرة و كفاءة عالية في العمل -دراية تامة و شاملة في المجال -تجربة سابقة في العديد من المطاعم نعتبر الأفضل و الأسرع في الاستقدام و تعاملنا مع اكبر الشركات يثبت افضليتنا بفضل الله لكل من يرغب في استقدام عمالة من المغرب ما عليه الا التواصل معنا على الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049211
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