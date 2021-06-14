متوفر مندوبين ومندوبات مبيعات من المغرب و تونس

يتوفر مكتب الاسمر نور الغرب على مندوبين ومندوبات مبيعات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالأناقة والجدية وحس المسؤولية و الانضباط في العمل ولهم - خبرة عالية في اقناع الزبائن - يتحدثون اللغة الانجليزية والفرنسية والعربية - خبرة في الكمبيوتر للطلب و الاستفسار يمكنكم التواصل معنا الهاتف : 00212608012819