متوفر مندوبين ومندوبات مبيعات من المغرب و تونس

(طلب عمل)
|يتوفر مكتب الاسمر نور الغرب على مندوبين ومندوبات مبيعات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزون بالأناقة والجدية وحس المسؤولية و الانضباط في العمل ولهم - خبرة عالية في اقناع الزبائن - يتحدثون اللغة الانجليزية والفرنسية والعربية - خبرة في الكمبيوتر للطلب و الاستفسار يمكنكم التواصل معنا الهاتف : 00212608012819
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096995
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