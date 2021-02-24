متوفر معلمين محترفين لعمل البرجر و السندويشات من المغرب

(فرصة عمل)
|معلمين برجر و سندويشات جاهزين للعمل عبر شركة الأسمر من المغرب. شركة الأسمر توفر معلمين برجر و سندويشات من الجنسية المغربية و التونسية _ اتقان لجميع انواع السندويتشات و البرجر. _ يتميزون بخبره ممتازه وتجربه سابقه في عدة مطاعم. _ بلاضافه لأعمال لسناك الكامله. متوفر في الحال و على استعداد للالتحاق بالعمل. للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر ارقامنا: الموبايل/ واتساب 00212664082617
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|+212608012819
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085076
14,000 ريال
14,000 ريال
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(طلب عمل)- في الرياض السعودية
1 ريال
1 ريال
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