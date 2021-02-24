متوفر معلمين محترفين لعمل البرجر و السندويشات من المغرب

معلمين برجر و سندويشات جاهزين للعمل عبر شركة الأسمر من المغرب. شركة الأسمر توفر معلمين برجر و سندويشات من الجنسية المغربية و التونسية _ اتقان لجميع انواع السندويتشات و البرجر. _ يتميزون بخبره ممتازه وتجربه سابقه في عدة مطاعم. _ بلاضافه لأعمال لسناك الكامله. متوفر في الحال و على استعداد للالتحاق بالعمل. للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر ارقامنا: الموبايل/ واتساب 00212664082617