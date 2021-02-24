متوفر معلمين لعمل الشاوارما من المغرب للاستقدام

(فرصة عمل)
|متوفر معلم شاورما له خبره عاليه عبر شركة الأسمر من المغرب. شركة الاسمر المتخصصة في الاستقدام و توفير الوظائف للخليج توفر لكم: معلم شاورما خبير بالمجال: خبره ممتازة وتجربه سابقه في عدة مطاعم. معرفه تامة بالتتبيل وتركيب السخ والقص. تشريح وتجهيز جميع انواع الشاورما. _ عمل الخلطات والصلصات الخاصة. من جنسيه مغربيه _ متوفر في الحال و على استعداد للالتحاق بالعمل للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر ارقامنا: الموبايل/ واتساب 00212608012819
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|+212608012819
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085075
14,000 ريال
14,000 ريال
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(طلب عمل)- في الرياض السعودية
1 ريال
1 ريال
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