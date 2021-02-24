متوفر معلمين لعمل الشاوارما من المغرب للاستقدام

متوفر معلم شاورما له خبره عاليه عبر شركة الأسمر من المغرب. شركة الاسمر المتخصصة في الاستقدام و توفير الوظائف للخليج توفر لكم: معلم شاورما خبير بالمجال: خبره ممتازة وتجربه سابقه في عدة مطاعم. معرفه تامة بالتتبيل وتركيب السخ والقص. تشريح وتجهيز جميع انواع الشاورما. _ عمل الخلطات والصلصات الخاصة. من جنسيه مغربيه _ متوفر في الحال و على استعداد للالتحاق بالعمل للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر ارقامنا: الموبايل/ واتساب 00212608012819