متوفر معلمين عصائر من الجنسية المغربية و التونسية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
توفير معلمين عصائر وباريستا عبر شركة الأسمر للإستقدام من المغرب شركة الاسمر توفر لكم معلمين عصائر وباريستا بخبرات عاليه ومتميزه من الجنسيه المغربيه والتونسية: تخصص عصائر فريش بكل انواعها و مشروبات سخنة. اتقان و تفاني في العمل مع حس الابداع و الابتكار و التجديد المستمر الحرس على ارضاء الزبناء من اول مرة و اظهار جودة الخدمة في المكان اعتمادا على خبرة سنوات في الميدان للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر ارقامنا الموبايل/ واتساب 00212608012819
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ‪alasmar job‬‏
التليفون: +212608012819

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 ريال
تاريخ الإعلان: 24/2/2021
رقم الإعلان: 2085073
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