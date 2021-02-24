متوفر معلمين عصائر من الجنسية المغربية و التونسية

(فرصة عمل)
|توفير معلمين عصائر وباريستا عبر شركة الأسمر للإستقدام من المغرب شركة الاسمر توفر لكم معلمين عصائر وباريستا بخبرات عاليه ومتميزه من الجنسيه المغربيه والتونسية: تخصص عصائر فريش بكل انواعها و مشروبات سخنة. اتقان و تفاني في العمل مع حس الابداع و الابتكار و التجديد المستمر الحرس على ارضاء الزبناء من اول مرة و اظهار جودة الخدمة في المكان اعتمادا على خبرة سنوات في الميدان للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر ارقامنا الموبايل/ واتساب 00212608012819
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|+212608012819
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085073
14,000 ريال
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(طلب عمل)- في الرياض السعودية
1 ريال
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