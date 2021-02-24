متوفر معلمين عصائر من الجنسية المغربية و التونسية

توفير معلمين عصائر وباريستا عبر شركة الأسمر للإستقدام من المغرب شركة الاسمر توفر لكم معلمين عصائر وباريستا بخبرات عاليه ومتميزه من الجنسيه المغربيه والتونسية: تخصص عصائر فريش بكل انواعها و مشروبات سخنة. اتقان و تفاني في العمل مع حس الابداع و الابتكار و التجديد المستمر الحرس على ارضاء الزبناء من اول مرة و اظهار جودة الخدمة في المكان اعتمادا على خبرة سنوات في الميدان للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر ارقامنا الموبايل/ واتساب 00212608012819