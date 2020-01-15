متوفر معلمين باريستا من المغرب و تونس

مكتب الأسمر نور الغرب تتوفرمن الجنسية المغربية و التونسية على أمهر معلمين شاي وقهوة بمؤهلات و مستويات راقية ذوي خبرة عالية في المشروبات الساخنة والباردة و الشاي المغربي الاصيل للطلب و الاستفسار يمكنكم التواصل معنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com