متوفر معلمين باريستا من المغرب و تونس

(طلب عمل)
|مكتب الأسمر نور الغرب تتوفرمن الجنسية المغربية و التونسية على أمهر معلمين شاي وقهوة بمؤهلات و مستويات راقية ذوي خبرة عالية في المشروبات الساخنة والباردة و الشاي المغربي الاصيل للطلب و الاستفسار يمكنكم التواصل معنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|تبوك- تبوك
تبوك - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049230
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