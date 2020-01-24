متوفر لدينا من المغرب نادلين و نادلات مطاعم وكوفي شوب جاهزين للعمل لديكم

(طلب عمل)
|نتوفر على نادلين و نادلات مطاعم وكوفي شوب من الجنسية المغربية يتميزون بالأناقة والمظهر الحسن وفيهم كل الشروط المناسبة التي تجعلهم مؤهلين للعمل لديكم وارضاء زبنائكم اشتغلوا في أرقى الأماكن و كتسبو خبرة جد مهمة وهم جاهزون للاستقدام والعمل لديكم المرجو التواصل معنا لنلبي طلبكم عبر الجوال + واتساب 00212680352557 ++ 00212680352562
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050313
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم