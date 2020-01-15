متوفر طباخين تخصصات متعددة

مكتب الأسمر نور الغرب يوفر كافة تخصصات الفنادق والمطاعم من العمالة من الجنسية المغربية و التونسية رجال خبرة عالية في التخصص وشواهد في التخصص نتوفر على طباخين تخصصات متعددة يتميزون بالخبرة و الكفاءة -الطبخ الغربي -الطبخ المغربي -الطبخ الأوربي -الطبخ الايطالي -الطبخ الاسيوي -الطبخ الشرقي للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا لنزودكم بأفضل ما لدينا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com