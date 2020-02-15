متوفر سكر برازيلي عال الجودة بسعر مناسب

للسادة المستوردين،متوفر لدينا سكر من البرازيل بسعر 295 دولار للطن،وزبوت الطعام بسعر 400 دولار للطن وارز تايلاندي بسعر 300. دولار للطن واسمنت بسعر 105 اورو للطن،الرجاء الاتصال بنا على الايميلnacernasim18@gmail.com والجوال 00213541224497