متوفر سكر برازيلي عال الجودة بسعر مناسب

(للبيع)

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الجزائر (الجزائر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للسادة المستوردين،متوفر لدينا سكر من البرازيل بسعر 295 دولار للطن،وزبوت الطعام بسعر 400 دولار للطن وارز تايلاندي بسعر 300. دولار للطن واسمنت بسعر 105 اورو للطن،الرجاء الاتصال بنا على الايميلnacernasim18@gmail.com والجوال 00213541224497
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ناصر نسيم
التليفون: +213541224497

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العنوان: الجزائر- الجزاءر
الجزائر -

الجزائر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 295 دولار
تاريخ الإعلان: 30/4/2020
رقم الإعلان: 2058637
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(فرصة عمل)

انا سيده جزاءرية لدي مجموعةمن الشهادات في الحلاقة والتجميل. التعليم المهني وكذا شهادات في صنع البيتز.
العنوان:

الشلف - الجزائر
القسم: 

1,000 يورو

15/2/2020
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