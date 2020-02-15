متوفر سكر برازيلي عال الجودة بسعر مناسب

(للبيع)
|للسادة المستوردين،متوفر لدينا سكر من البرازيل بسعر 295 دولار للطن،وزبوت الطعام بسعر 400 دولار للطن وارز تايلاندي بسعر 300. دولار للطن واسمنت بسعر 105 اورو للطن،الرجاء الاتصال بنا على الايميلnacernasim18@gmail.com والجوال 00213541224497
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ناصر نسيم
|التليفون:
|+213541224497
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|العنوان:
|الجزائر- الجزاءر
الجزائر - الجزائر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|295 دولار
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058637
1,000 يورو