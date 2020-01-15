متوفر سائقين متمرسين و محترفين

لكل الشركات و المؤسسات التجارية و اصحاب العمل المحترمون في دول الخليج يوفر مكتب الاسمر نور الغرب اجود السائقين المحترفين و المتمرسين للاستقدام -الجدية و الانضباط بالعمل -حسن المظهر و الخلق -دراية تامة بالمجال المرجو التواصل معنا على الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com