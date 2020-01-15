متوفر خبيرات سبا من الجنسية المغربية و التونسية

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تفاصيل الإعلان
شركة الاسمر نور الغرب توفر موظفين وموظفات حمام مغربي من المغرب و تونس للعمل في دول الخليج خبرة متميزة و كفاءة عملية -خلطات الاعشاب -التدليك والمساج فمن تهمه خبراتهم شركة الاسمر نور الغرب يرحب بطلباتكم يمكنكم الاتصال بنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212608012819

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/1/2020
رقم الإعلان: 2049229
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صورة الاعلان: متوفر نادلات من الجنسية المغربية و التونسية - في الرياض السعودية

متوفر نادلات من الجنسية المغربية و التونسية

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- في الرياض السعودية

نادلات ذوات جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لدينا عمالة مميزة بجميع التخصصات و جاهزين للسفر نحن ن.
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15/1/2020
صورة الاعلان: شركة الاسمر توفر حلاقين من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

شركة الاسمر توفر حلاقين من المغرب و تونس

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15/1/2020
صورة الاعلان: شركة الأسمر نور الغرب لتوريد العمالة من الجنسية المغربية و التونسية - في الرياض السعودية

شركة الأسمر نور الغرب لتوريد العمالة من الجنسية المغربية و التونسية

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- في الرياض السعودية

للشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج للراغبين في استقدام اجود العمالة الم.
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15/1/2020
صورة الاعلان: معلمين برجر و سندويشات جاهزين للعمل - في الرياض السعودية

معلمين برجر و سندويشات جاهزين للعمل

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

شركة الأسمر توفر معلمين برجر و سندويشات من الجنسية المغربية و التونسية يتميزن بالخبرة المتميزة و الك.
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الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: موظفات سكرتاريه للاستقدام - في الرياض السعودية

موظفات سكرتاريه للاستقدام

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

متوفر لدينا موظفات سكرتارية من الجنسية المغربية خبره ممتازة وذوات منظر حسن -لغات متعددة -اتقان ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: مكتب الأسمر يوفر حراس امن من المغرب و تونس - في الرياض السعودية

مكتب الأسمر يوفر حراس امن من المغرب و تونس

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب للاستقدام نتوفر على طاقم من حراس وحارسات أمن مدربين ومعهم مؤهلات دراسية وتدريب.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
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صورة الاعلان: شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب - في الرياض السعودية

شركة الأسمر لاستقدام نادلين من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

نادلين ذوي جنسية مغربية للاستقدام في اسرع وقت لهم حسن المظهر والأناقة ولهم خبرة بالمقاهي ويجيدون الت.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: توفير طباخات بتخصصات متعددة - في الرياض السعودية

توفير طباخات بتخصصات متعددة

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب متوفر لدينا طباخات تخصصات مختلفة بخبرة متميزة و كفاءة عالية و حسن المظهر و الخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: شيف كرواسان ومخبوزات جاهزين - في الرياض السعودية

شيف كرواسان ومخبوزات جاهزين

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا شيف كرواسان ومخبوزات من الجنسية المغربية بشواهد وديبلومات ممتازة خ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: متوفر سائقين متمرسين و محترفين - في الرياض السعودية

متوفر سائقين متمرسين و محترفين

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

لكل الشركات و المؤسسات التجارية و اصحاب العمل المحترمون في دول الخليج يوفر مكتب الاسمر نور الغرب اجو.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: صطاف فنادق و مطاعم - في الرياض السعودية

صطاف فنادق و مطاعم

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

شركة الأسمر نور الغرب توفر عمالة من الجنسيات المغربية و التونسية وتستقدامها الى العملاء بدول الخليج .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/1/2020
صورة الاعلان: شيف كيك افراح من المغرب - في الرياض السعودية

شيف كيك افراح من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

مكتب الأسمر نور الغرب يتوفر لدينا شيف كيك افراح و تورتة بانواع متعددة ذوي خبرة عالية تميزوا بالجدية .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: سائقين متمرسين و محترفين - في الرياض السعودية

سائقين متمرسين و محترفين

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

لكل الشركات والمؤسسات التجارية وأصحاب العمل المحترمون في دول الخليج يوفر لكم مكتب الاسمر نور الغرب ا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: جزارين من جنسية مغربية - في الرياض السعودية

جزارين من جنسية مغربية

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

متوفر جزارين جنسية مغربية بخبرة ممتازة و كفاءة عالية وتجربة سابقة و حسن الخلق و هم على اتم استعداد ل.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: شيف كريب و وافل من المغرب - في الرياض السعودية

شيف كريب و وافل من المغرب

(طلب عمل)

- في الرياض السعودية

يتوفر لدينا من الجنسية المغربية شيف كريب و وافل و اشهر انواع الفطائر بخبرة عالية و كفاءة ممتازة متخص.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

11/1/2020
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