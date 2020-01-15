متوفر خبيرات سبا من الجنسية المغربية و التونسية

(طلب عمل)
|شركة الاسمر نور الغرب توفر موظفين وموظفات حمام مغربي من المغرب و تونس للعمل في دول الخليج خبرة متميزة و كفاءة عملية -خلطات الاعشاب -التدليك والمساج فمن تهمه خبراتهم شركة الاسمر نور الغرب يرحب بطلباتكم يمكنكم الاتصال بنا الهاتف : 00212608012819 الايميل : contact@alasmarjob.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212608012819
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049229
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