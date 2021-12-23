متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
# مطلوب لمؤسسه #المقاولات بالمملكة العربية السعودية في (جده) #نجارين_مسلح #حدادين_مسلح #كهربائي متوفر راتب شهري متوفر: سكن - الإقامة-التامين الطبي-المواصلات-معدات للاستفسار علي الواتساب او الاتصال01559919965
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rahma a mohamed
التليفون: 01559919965

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المهندسين |الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/12/2021
رقم الإعلان: 2116545
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

# مطلوب لمؤسسه #المقاولات بالمملكة العربية السعودية في (جده) #نجارين_مسلح #حدادين_مسلح #كهربائي مت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#مطلوب لكبري #موسسه #المقاولات المملكة العربية السعودية في جده: #نجارين_مسلح #حدادين_مسلح #بناء_طوب .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

21/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

★★ مطلوب شيف جزار أفرنجي للسعودية ★★ 🔹 نطلب شيف جزار أفرنجي للعمل بف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية - في الجيزة مصر

متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

★★ مطلوب شيف جزار أفرنجي للسعودية ★★ 🔹 نطلب شيف جزار أفرنجي للعمل بف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية - في الجيزة مصر

متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

★★ مطلوب شيف جزار أفرنجي للسعودية ★★ 🔹 نطلب شيف جزار أفرنجي للعمل بف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

★★ مطلوب شيف جزار أفرنجي للسعودية ★★ 🔹 نطلب شيف جزار أفرنجي للعمل بف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

★ #عاجل مطلوب فنيين كهرباء مولدات ديزل للسعودية ★ #للتعاقد_الفوري فني كهرباء مولدات ديزل.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

آخر اصداراتنا للتأشيرات ركز في تاريخ الاصدار كويس 🔴 تأشيرات السعودية 🔴 والسعودية فقط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

آخر اصداراتنا للتأشيرات ركز في تاريخ الاصدار كويس 🔴 تأشيرات السعودية 🔴 والسعودية فقط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حره - في الجيزة مصر

تاشيرات حره

(للبيع)

- في الجيزة مصر

#أخصائي انف-وأذن- عاجل مقابلات يوم #السبت_القادم 4 ديسمبر 2021 -مطلوب #مطلوب اخصائين مطلوب #أخصائي -.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/12/2021
صورة الاعلان: متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية - في الجيزة مصر

متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

🔴 تأشيرات السعودية 🔴 والسعودية فقط ✋ التأشيرة بدون عمل , دى تأشيرة للتنازل فقط.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية - في الجيزة مصر

متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جهز ورقك وابدأ في اجراءاتك لحين فتح الطيران💥🌟 💥 دلوقتي معانا تقدر تحجز تأشير.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/11/2021
صورة الاعلان: متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية - في الجيزة مصر

اتصل

14/11/2021
صورة الاعلان: متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية - في الجيزة مصر

متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تأشيرات السعوديه 💥 بأقل الاسعار واسرع انجاز ومصداقيه تااامه👌😉 مابتدفعش غير ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager