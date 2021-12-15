متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

(للبيع)
|★★ مطلوب شيف جزار أفرنجي للسعودية ★★ 🔹 نطلب شيف جزار أفرنجي للعمل بفروع شركة تصنيف لحوم ودواجن بمدينتي (الدمام والقطيف) بالمملكة العربية السعودية ⛔ الشروط: ▬ خبرة لا تقل عن ٣ سنوات في تصنيف وتشكيل وتزيين اللحوم الطازجة ▬ سبق له العمل على ثلاجات العرض في هايبر ماركت ▬ (أو) سبق له العمل في مطابخ أحد الفنادق ▬ يفضل من يحمل رخصة قيادة مهنية ▬ السن لا يزيد عن ٣٥ سنة ▬ مؤهل متوسط على الأقل ⚠️ العرض الوظيفي: ▬ ٩ ساعات عمل وما زاد عنها يسجل إضافي (أوڤر تايم) ▬ عمولات ومكافآت شهرية عند تحقيق الأهداف (ال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahma a mohamed
|التليفون:
|01559919965
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|العنوان:
|- المهندسين |الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|15/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115323
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