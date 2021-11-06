متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

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تفاصيل الإعلان
تاشيرات حرة للسعودية 📢📢 جميع المهن ✈️✈️✈️ بدون عمل والدفع بعد استلام تاشيرتك علي جواز السفر 👌👌 ⭐ مدرب رياضي ⭐ سائق زراعي ⭐ جزار عام ⭐ كهربائي عام ⭐محاسب عام ⭐ بائع ⭐طاهي عام للاستفسار علي الواتساب او الاتصال ☎️01559919965
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: rahma a mohamed
التليفون: 01559919965

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العنوان: - المهندسين |الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/11/2021
رقم الإعلان: 2111205
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صورة الاعلان: متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية - في الجيزة مصر

متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

(للبيع)

- في الجيزة مصر

تأشيرات السعوديه 💥 بأقل الاسعار واسرع انجاز ومصداقيه تااامه👌😉 مابتدفعش غير ب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/11/2021
صورة الاعلان: للسفر بالمملكة العربية السعودية - في الجيزة مصر

للسفر بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب لكبري مؤسسات السعودية بمدينتي تبوك و الطائف عن فرصة للتعاقد الفوري للمجالات الاتية : ١-.
العنوان:

الجيزة - مصر

4,000 ريال

9/9/2021
صورة الاعلان: مندوبين ومحاسبين للخارج - في الجيزة مصر

مندوبين ومحاسبين للخارج

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

#مطلوب للمملكه العربيه السعوديه على وجه السرعه : مندوبين مبيعات خبرة لا تقل عن 3 سنوات ولديه رخصة قي.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,000 ريال

5/9/2021
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