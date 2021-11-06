متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

(للبيع)
|تاشيرات حرة للسعودية 📢📢 جميع المهن ✈️✈️✈️ بدون عمل والدفع بعد استلام تاشيرتك علي جواز السفر 👌👌 ⭐ مدرب رياضي ⭐ سائق زراعي ⭐ جزار عام ⭐ كهربائي عام ⭐محاسب عام ⭐ بائع ⭐طاهي عام للاستفسار علي الواتساب او الاتصال ☎️01559919965
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rahma a mohamed
|التليفون:
|01559919965
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المهندسين |الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111205
اتصل
4,000 ريال
3,000 ريال