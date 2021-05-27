متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية استلم تأشيرتك خلال15 أيام عمل فقط للمصريين المقيمين في مصر بجواز السفر وصورة شخصية أحصل على تأشيرة زيارة للسعودية التأشيرة . مدتها سنة ومتعددة السفرات دخول وخروج بأي عدد من المرات تصلح لجميع الأعمار وجميع المهن ذكور وإناث زيارة فقط لا توفر فرصة عمل تساعدك في عقد الصفقات التجارية أو زيارة الأقرباء أو البحث والتعاقد على عمل أو أداء مناسك الحج والعمرة أو أي غرض آخر واتساب او فون 01116704565