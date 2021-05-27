(للبيع)
|متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية استلم تأشيرتك خلال15 أيام عمل فقط للمصريين المقيمين في مصر بجواز السفر وصورة شخصية أحصل على تأشيرة زيارة للسعودية التأشيرة . مدتها سنة ومتعددة السفرات دخول وخروج بأي عدد من المرات تصلح لجميع الأعمار وجميع المهن ذكور وإناث زيارة فقط لا توفر فرصة عمل تساعدك في عقد الصفقات التجارية أو زيارة الأقرباء أو البحث والتعاقد على عمل أو أداء مناسك الحج والعمرة أو أي غرض آخر واتساب او فون 01116704565
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|may Omar
|التليفون:
|1141741857
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|العنوان:
|32 ش السودان | الدقي- المهندسين |الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095209
30 ريال
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