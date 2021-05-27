متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية

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تفاصيل الإعلان
متوفر تأشيرات زيارة تجاريه وزياره اعمال وزياره شخصيه للسعودية استلم تأشيرتك خلال15 أيام عمل فقط للمصريين المقيمين في مصر بجواز السفر وصورة شخصية أحصل على تأشيرة زيارة للسعودية التأشيرة . مدتها سنة ومتعددة السفرات دخول وخروج بأي عدد من المرات تصلح لجميع الأعمار وجميع المهن ذكور وإناث زيارة فقط لا توفر فرصة عمل تساعدك في عقد الصفقات التجارية أو زيارة الأقرباء أو البحث والتعاقد على عمل أو أداء مناسك الحج والعمرة أو أي غرض آخر واتساب او فون 01116704565
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: may Omar
التليفون: 1141741857

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 32 ش السودان | الدقي- المهندسين |الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/5/2021
رقم الإعلان: 2095209
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مهندس مدنى شبكات وصرف صحى

مهندس مدنى شبكات وصرف صحى

(فرصة عمل)

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مهندس مدنى شبكات وصرف صحى خبرة من 5 : 8 سن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

30 ريال

27/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مساحين

مطلوب مساحين

(فرصة عمل)

لشركة مقاولات كبرى بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية مطلوب مساحين أن يكون حاصل على ليسانس آداب /.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/5/2021
صورة الاعلان: راقب عربيتك وانت في بيتك

راقب عربيتك وانت في بيتك

(للبيع)

لو انت حضانة او شركة او عمارة او عيادة او حتى شقة يبقى العرض ده ليك انت . 🏘🚗📷.
العنوان:

الجيزة - مصر

2,000 جنيه

27/5/2021
صورة الاعلان: عملة قديمه نادرة للبيع

عملة قديمه نادرة للبيع

(للبيع)

عملة ورقية قديمة لأكثر من 118 عام لدوله النمسا هنغاريه بحاله جيده جدا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 1000 كرونة

27/5/2021
صورة الاعلان: بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر

بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر

(فرصة عمل)

بيتش بوي لازم يكون بيعرف ينزل البحر بشرم الشيخ والغردقة – السن من 18 : 28 سنة – راتب 3000ج + توفير س.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: عامل كافيتريا

عامل كافيتريا

(فرصة عمل)

عامل كافيتريا براتب 3000ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او اب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
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صورة الاعلان: موظفين استقبال وريسبشن

موظفين استقبال وريسبشن

(فرصة عمل)

موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ) سكن + 3 وجبات + مواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: ارواب تخرج – وشاح تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

ارواب تخرج – وشاح تخرج (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

ارواب تخرج – وشاح تخرج (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات كبيره.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور

(فرصة عمل)

مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + س.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: بمصنع عصائر للعمل

بمصنع عصائر للعمل

(فرصة عمل)

بمصنع عصائر للعمل بشفت 12 ساعة + سكن + وجبة + براتب 3200ج في 35 يوم عمل والبنات بمرتب 2000ج + وجبة ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,200 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب نقاش صيانات راتب 3500ج

مطلوب نقاش صيانات راتب 3500ج

(فرصة عمل)

نقاش صيانات راتب 3500ج ( بشرم الشيخ والغردقة + زيادة سنوية 2 في السنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة

أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة

(فرصة عمل)

أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة براتب 3500ج ) سكن + 3 وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة + 23 يوم شغل .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,500 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مدخل بيانات – لا يشترط خبرة

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مراقبين كاميرات خبرة بمولات القاهرة الكبرى

مراقبين كاميرات خبرة بمولات القاهرة الكبرى

(فرصة عمل)

مراقبين كاميرات خبرة بمولات القاهرة الكبرى طبقا للتوزيع الجغرافي لشفت 8 ساعات صباحي او مسائي – براتب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: بمول العرب ومول مصر

بمول العرب ومول مصر

(فرصة عمل)

بمول العرب ومول مصر أفراد امن 8 ساعات براتب 2000ج – شفتات صباحي ومسائي – توفير تأمينات وزيادة سنوية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

26/5/2021
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