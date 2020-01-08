متواجد كوافيرات متخصصات من داخل المغرب وتونس

(طلب عمل)
|توفر شركة الأسمر كوفيرات مغربيات شاملات متمرسات ومتخصصات في : الشعر والتساريح والصبغة. مصففات الشعر, خبيرات بجميع أنواع القصات القصات و الصيحات المعاصرة للموضة المنكير والبديكير والكيراتين البروتين و الماسكات المقوية و المغذية للشعر اكستنشن, اكريليك الميكاب والماساج. كما يتوفر لدينا خبيرات تجميل حاملات لشهادات احترافية في مجال تصفيف الشعر و أنواع الميكاب. هدفهم الجدية بالعمل وغايتهم إرضاء جميع الزبناء. للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر ارقامنا: 00212608012819
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212664082617
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|العنوان:
|- ابوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048167
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