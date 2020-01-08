متواجد كوافيرات متخصصات من داخل المغرب وتونس

توفر شركة الأسمر كوفيرات مغربيات شاملات متمرسات ومتخصصات في : الشعر والتساريح والصبغة. مصففات الشعر, خبيرات بجميع أنواع القصات القصات و الصيحات المعاصرة للموضة المنكير والبديكير والكيراتين البروتين و الماسكات المقوية و المغذية للشعر اكستنشن, اكريليك الميكاب والماساج. كما يتوفر لدينا خبيرات تجميل حاملات لشهادات احترافية في مجال تصفيف الشعر و أنواع الميكاب. هدفهم الجدية بالعمل وغايتهم إرضاء جميع الزبناء. للاستفسار و المزيد من المعلومات المرجو التواصل معنا عبر ارقامنا: 00212608012819