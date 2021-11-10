متلك شاليهك بدون مقدم في راس سدر بفيو رائع علي الكريستال لاجون

"امتلك شاليهك بدون مقدم في قريه من القري في راس سدر قرية لاسيندا شاليهك مساحته 75م(2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكان) من اهم مميزات القرية فيو رائع علي كريستال لاجون صالحه للعوم حمام سباحه مغطاة للسيدات اكوا بارك منطقة ملاعب فيومتميز بقسط ربع سنوي47 الف بدون فوائد لتفاصيل اكتر كلمنا على 01279848994 او ابعتلنا واتس اب لتفاصيل اكتر