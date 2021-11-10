متلك شاليهك بدون مقدم في راس سدر بفيو رائع علي الكريستال لاجون

(للبيع)
|"امتلك شاليهك بدون مقدم في قريه من القري في راس سدر قرية لاسيندا شاليهك مساحته 75م(2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكان) من اهم مميزات القرية فيو رائع علي كريستال لاجون صالحه للعوم حمام سباحه مغطاة للسيدات اكوا بارك منطقة ملاعب فيومتميز بقسط ربع سنوي47 الف بدون فوائد لتفاصيل اكتر كلمنا على 01279848994 او ابعتلنا واتس اب لتفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|shahenda
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيندا- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|47,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110780
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