متفوتش عرض وخصم ابريل واستثمر في العاصمة الادارية

(للبيع)
|متفوتش العرض وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة والحق خصم ابريل واسكن في العاصمة بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وشقتك 172م (4غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) جمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي وملاعب رياضية وجيم وسبا وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|148,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058486
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