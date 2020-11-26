متفوتش الفرصه واستلم شاليهك بروف على البحر باجمل الاماكن براس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك بجاردن رائعه على البحر وقسط براحتك بدون فوائد بمساحه 115م (2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ) ومش بس كده كمان هتلاقى كل الخدمات عندنا (فندق 5 نجوم - حمامات سباحه – ماينا للصيد – كافيهات ومطاعم) وحاجات حلوه كتير تستمتع بيها وسط الناس اللى بتحبهم يلا كلمنا دلوقتى على 01201135481 او راسلنا على الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074188
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