متفوتش الفرصه واستلم شاليهك بروف على البحر باجمل الاماكن براس سدر

امتلك شاليهك بجاردن رائعه على البحر وقسط براحتك بدون فوائد بمساحه 115م (2غرفه+2حمام+ريسبشن+مطبخ) ومش بس كده كمان هتلاقى كل الخدمات عندنا (فندق 5 نجوم - حمامات سباحه – ماينا للصيد – كافيهات ومطاعم) وحاجات حلوه كتير تستمتع بيها وسط الناس اللى بتحبهم يلا كلمنا دلوقتى على 01201135481 او راسلنا على الواتس اب