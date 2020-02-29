متفوتش الفرصة وامتلك وحدتك فى قريتنا بالسخنة

(للبيع)
|بمقدم 5% فقط وتقسيط على 8 سنين ، فرصتك انك تقضى اجازتك بشكل مختلف ، فى قريتنا هتمتلك شاليهك بسعر مميز وفيو مميز ، شاليهك صف اول على البحر ،متشطب سوبر لوكس ، وفى قريتنا هتلاقى اميز الخدمات : اول اكوا بارك فى البحر – مطاعم وكافيهات على البحر – حمامات سباحة على البحر – اول سينما شاطئية فى السخنة على البحر – جيم على البحر – ملاعب شاطئي – منطقة مخصصة للحفلات على البحر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054539
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