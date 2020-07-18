متفكرش ومتحترش محلك في العاصمة الادارية بخصم 25%

(للبيع)
|دلوقتي محلك في العاصمة الادارية الجديدة بخصم 25% في مول smart في منطقة ال down town بجوار فندق الماسة وبالقرب من محور بن زايد والنهر الاخضر ووسط اكبر كثافة سكانية هائلة في العاصمة والمحل 45م تشطيب كامل بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط علي اطول فترة سداد يلا اتواصل معانا علي الواتساب علي الرقم ده 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|507,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063246
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