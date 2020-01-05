متفكرش كتير وبسرعة امتلك في العاصمة بأقل سعر

(للبيع)
|الحق امتلك بسرعة في العاصمة ومتفكرش كتير وكمان بأقل الاسعار وهتعمل فيها اللي انت عاوزه وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ونادي رياضي وشقتك 160م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047733
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