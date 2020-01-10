متفكرش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك

(للتقسيط)
|امتلك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وعيش احلي مصيف في احلي شاليه وقضي احلي مصيف مع صحابك وعيلتك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وحواليك كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج من المعالم الحضارية اللي هتخلي مصيفك احلي كلمنا بسرعة علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|124,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048366
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