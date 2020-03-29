متفكرش كتير وامتلك في راس سدر بدون فوائد

(للتقسيط)
|في راس سدر هتقدر تمتلك شاليهك بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد ومساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وحواليك كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتييير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|69,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056975
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