متفكرش كتير وامتلك في راس سدر بدون فوائد

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: متفكرش كتير وامتلك في راس سدر بدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

في راس سدر هتقدر تمتلك شاليهك بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد ومساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس وحواليك كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتييير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 69,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/3/2020
رقم الإعلان: 2056975
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام في عمرك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام في عمرك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عيش احلي ايام حياتك وقضي مصيفك مع اولادك وعيش الويك اند زي مانت عايز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

29/3/2020
صورة الاعلان: في شاليهك هتصيف مع اولادك طول السنة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

في شاليهك هتصيف مع اولادك طول السنة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وهتصيف مع اولادك طول السنة بعيد عن الزحمة وبدون ازعاج و وسط امن وحراسة 24 ساع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: استثمارك هو بداية نجاحك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استثمارك هو بداية نجاحك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استثمر وانجح واضمن مستقبل اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من مطار راس سدر الجديد - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع قريب من مطار راس سدر الجديد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع قريب من اجمل بحر فى راس سدر دور اول بتراس 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: شاليه دور تانى بروف قريب من البحر فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه دور تانى بروف قريب من البحر فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه دور تانى بروف قريب من اجمل بحر وافضل خدمات فى راس سدر 130 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: اختار شاليهك واستلمه فورى فى جولدن بيتش راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اختار شاليهك واستلمه فورى فى جولدن بيتش راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا واستمتع باجمل بحر وخدمات فى راس سدر دور تانى بروف تشطيب سوبر لوكس 120 م (3 غرف نوم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

19/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع استلام فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى وبالتقسيط المريح فى راس سدر قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة وكافيهات ومطاعم وجيم ش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: علي اجمل شاطئ في راس سدر اولادك هيتبسطوا - في جنوب سيناء مصر

علي اجمل شاطئ في راس سدر اولادك هيتبسطوا

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك شاليه في راس سدر وصيف علي اجمل شاطئ رملي في راس سدر واولادك هيتبسطوا بالخدمات التر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: لو عايز استثمار صح من غير ماتفكر امتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

لو عايز استثمار صح من غير ماتفكر امتلك شاليه في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هتقدر تستثمر صح في اي وقت تحبه وهيبقي مستقبل ليك ولاولادك وكمان ممكن تصيف .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر علي البحر وبدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليهك في راس سدر علي البحر وبدون فوائد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وهتستمع بأحلي جو واجمل بحر مع اسرتك وبمقدم بسيط وبدون فوائد وبالتقسيط المريح .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: فرح اولادك وخد شاليهك ع الاكوا بارك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وخد شاليهك ع الاكوا بارك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

فرح اولادك وامتلك شاليه علي الاكوا بارك في راس سدر وهتكون مطمن علي اولادك وهما بيلعبوا براحتهم وسط ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: ادفع اقساطك براحتك وامتلك شاليه فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ادفع اقساطك براحتك وامتلك شاليه فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اقساطك هتدفعها براحتك وهتمتلك شاليه فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: قرر واختار شاليهك فى اجمل قرى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قرر واختار شاليهك فى اجمل قرى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قرر واختار شاليهك وسط افضل خدمات فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: مع عيلتك هتعيش احلي ايام في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

مع عيلتك هتعيش احلي ايام في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتعيش احلي ايام حياتك مع عيلتك او صحابك بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر والاستمتاع بالخدمات ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: حقق حلمك وامتلك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

حقق حلمك وامتلك شاليه في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر وحقق حلمك وفرح اولادك وقضي كل ويك اند في شاليهك ومساحته 95م (3غرفة+2حمام+ريسب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

17/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager