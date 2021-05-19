متفكرش كتير والحق فرصتك بامتلاك وحده سكنيه بماونتن فيو i-city

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: متفكرش كتير والحق فرصتك بامتلاك وحده سكنيه بماونتن فيو i-city - في القاهرة مصر

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امتلك وحدتك وقسط ع اطول فترة سداد بدون فوايد وحدتك 70م(غرفه+حمام+مطبخ+ريسبشن+dressing room) وكمان وفرنالك جميع خدماتك الاساسيه والترفيهيه قريب منك حمامات سباحه مطاعم وكافيهات هايبر ماركت مراكز وعيادات طبيه بفريق طبي ممتاز كل ده باقل مقدم وبدون اي فوايد خالص كلمنا واعرف باقي التفاصيل فون او واتس اب ع01279885336
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kholoud
التليفون: 01279885336

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 110,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/5/2021
رقم الإعلان: 2094311
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19/5/2021
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19/5/2021
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19/5/2021
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19/5/2021
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18/5/2021
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17/5/2021
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17/5/2021
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17/5/2021
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(للبيع)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

16/5/2021
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