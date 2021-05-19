متفكرش كتير والحق فرصتك بامتلاك وحده سكنيه بماونتن فيو i-city

(للبيع)
|امتلك وحدتك وقسط ع اطول فترة سداد بدون فوايد وحدتك 70م(غرفه+حمام+مطبخ+ريسبشن+dressing room) وكمان وفرنالك جميع خدماتك الاساسيه والترفيهيه قريب منك حمامات سباحه مطاعم وكافيهات هايبر ماركت مراكز وعيادات طبيه بفريق طبي ممتاز كل ده باقل مقدم وبدون اي فوايد خالص كلمنا واعرف باقي التفاصيل فون او واتس اب ع01279885336
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|110,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094311
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