متفكرش كتير واسكن في العاصمة بأقل سعر

(للتقسيط)
|متفكرش كتير واسكن في العاصمة و وفر كتير وشقتك بجوار حي السفارات مباشرة وبالقرب من ديزني لاند وحي الوزارات والمولات التجارية والادارية وكمان شقتك وسط كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك من مول تجاري ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي وملاعب رياضية وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|207,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057398
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