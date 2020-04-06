متفكرش كتير واسكن في العاصمة بأقل سعر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: متفكرش كتير واسكن في العاصمة بأقل سعر - في القاهرة مصر

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متفكرش كتير واسكن في العاصمة و وفر كتير وشقتك بجوار حي السفارات مباشرة وبالقرب من ديزني لاند وحي الوزارات والمولات التجارية والادارية وكمان شقتك وسط كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك من مول تجاري ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي وملاعب رياضية وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 207,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/4/2020
رقم الإعلان: 2057398
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