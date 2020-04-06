متفكرش كتير واسكن في العاصمة بأقل سعر

متفكرش كتير واسكن في العاصمة و وفر كتير وشقتك بجوار حي السفارات مباشرة وبالقرب من ديزني لاند وحي الوزارات والمولات التجارية والادارية وكمان شقتك وسط كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك من مول تجاري ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ونادي رياضي وملاعب رياضية وجيم وسبا وغيرهم كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر