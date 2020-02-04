متفكرش كتير واستثمر فى المضمون فى السخنة

(للبيع)
|استثمر فلوسك صح وامتلك شاليهك فى السخنة 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من البحيرات الصناعية و حمامات سباحة وملاهى واكوا بارك وحاجات تانية كتير باقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستثمر فى المضمون فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|174,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051612
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