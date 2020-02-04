متفكرش كتير واستثمر فى المضمون فى السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: متفكرش كتير واستثمر فى المضمون فى السخنة - في السويس مصر

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استثمر فلوسك صح وامتلك شاليهك فى السخنة 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من البحيرات الصناعية و حمامات سباحة وملاهى واكوا بارك وحاجات تانية كتير باقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستثمر فى المضمون فى السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 174,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051612
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صورة الاعلان: عيش الرفاهية مع عيلتك او اصحابك وامتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

عيش الرفاهية مع عيلتك او اصحابك وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

دلوقتي بأمتلاكك شاليه في لاسيرينا السخنة هتعيش الرفاهية مع عيلتك او صحابك وهتقدر تروح في اي وقت لاعت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وعليه هدية - في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وعليه هدية

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة وشاليهك مفروش هدية من عندنا يعني القسط عليك والفرش علينا وهتستمتع بكل الخدمات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

103,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: كله رايح علي السخنة للاستمتاع بالعروض - في السويس مصر

كله رايح علي السخنة للاستمتاع بالعروض

(للبيع)

- في السويس مصر

ايوة كله رايح لعرض السخنة دلوقتي لما تمتلك شاليه في لاسيرينا السخنة هتاخد الفرش هدية وكمان هتقسط برا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: مهما تسأل وتفكر مش هتلاقي احلي من شاليه السخنة - في السويس مصر

مهما تسأل وتفكر مش هتلاقي احلي من شاليه السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة من غير ماتفكر ولا تسأل شاليهك في السخنة احلي شاليه واستجم براحتك بدو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

303,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع فى السخنة يبعد 80 دقيقة من القاهرة - في السويس مصر

شاليه للبيع فى السخنة يبعد 80 دقيقة من القاهرة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه فى السخنة يبعد 80 دقيقة من القاهرة واستمتع بكل خدماتك اكوا بارك وكافيهات وحمامات سباحة و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

169,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من بحيرات الصناعية فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع قريب من بحيرات الصناعية فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك قريب من البحيرات الصناعية وكل خدماتك اكوا بارك ومطاعم وكافيهات شاليهك تشطيب سوبر لوكس 1.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

151,000 جنيه

4/2/2020
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صورة الاعلان: امتلك بلاسيرينا السخنة واستثمر براحتك في اي وقت - في السويس مصر

امتلك بلاسيرينا السخنة واستثمر براحتك في اي وقت

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة واستثمر براحتك في اي وقت من غير قلق وهتطمن علي فلوسك وانت في مكانك وجمب شال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: عيش اوقاتك الحلوة في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

عيش اوقاتك الحلوة في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش اوقاتك الحلوة في لاسيرينا السخنة وامتلك شاليه 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

108,000 جنيه

4/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس بالفرش - في السويس مصر

شاليهك في السخنة تشطيب سوبر لوكس بالفرش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة وصيف مع اولادك في ترفيه والاستمتاع بالاكوا بارك وحمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: المصيف ميحلاش غير وانت مع عيلتك في السخنة - في السويس مصر

المصيف ميحلاش غير وانت مع عيلتك في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

المصيف ميحلاش غير وانت مع عيلتك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا لل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

101,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: خصوصيتك هتلاقيها عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

خصوصيتك هتلاقيها عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الخصوصية وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى ) بحديقة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

29/1/2020
صورة الاعلان: بview ع حمامات السباحة امتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

بview ع حمامات السباحة امتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خليك مطمن ع ولادك وامتلك شاليهك بview ع حمامات السباحة وقريب من ملاهى واكوا بارك وكافيهات وخدمات تان.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

172,000 جنيه

29/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة امام الاكوا بارك - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة امام الاكوا بارك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك في السخنة امام الاكوا بارك مباشرة وجمب نماذج مصغرة من المعالم الحضارية زي الاهرامات وابو الهو.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك علي نهر النيل بالتقسيط المريح في السخنة - في السويس مصر

شاليهك علي نهر النيل بالتقسيط المريح في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي نهر النيل والاهرامات وابو الهول والقلعة ومعبد الكرنك ومعبد ابو س.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

27/1/2020
صورة الاعلان: امتلك بالسخنة علي الاكوا وفرح اولادك - في السويس مصر

امتلك بالسخنة علي الاكوا وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

فرح اولادك وامتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وهتستمتع انت وعيلتك وممكن صحابك يقضوا مع.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

27/1/2020
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