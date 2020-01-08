متضيعش الفرصة من ايدك وامتلك في راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك في راس سدر ومتضيعش الفرصة من ايدك لانك هتدفع مقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وشاليهك علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وجمب كل الخدمات مول تجاري ومنطقة ملاعب وتراك للدراجات وخدمات تانية كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048235
68,000 جنيه
51,000 جنيه
63,000 جنيه
64,000 جنيه
57,000 جنيه
57,000 جنيه
63,000 جنيه
63,000 جنيه
64,000 جنيه
57,000 جنيه
62,000 جنيه
63,000 جنيه
57,000 جنيه
198,000 جنيه
159,000 جنيه