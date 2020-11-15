متضعيش الفرصة من ليدك ولمتلك شاليه بمقدم 200 الفـ بس

(للتقسيط)
|شاليهك بمساحة 110م(3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن+تراس ) بمقدم 200 الف بس واطول فترة سداد ومستوي عالي من الخدمات (lazy river+تراس علي الشاطئ + شلالات) , للتواصل فون او واتس علي 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072580
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