متشيلش هم وتعالي علي السخنة هتلاقي شاليهك متشطب ومفروش

(للبيع)
|شاليهك في السخنة علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة وجمب نماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول وبرج القاهرة ومعبد الكرنك والقلعة وكمان نهر النيل وكل الخدمات جمب الشاليه من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرررش هدية بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل دلوقتي علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|72,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058472
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