متشيلش هم وتعالي علي السخنة هتلاقي شاليهك متشطب ومفروش

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: متشيلش هم وتعالي علي السخنة هتلاقي شاليهك متشطب ومفروش - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شاليهك في السخنة علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة وجمب نماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول وبرج القاهرة ومعبد الكرنك والقلعة وكمان نهر النيل وكل الخدمات جمب الشاليه من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرررش هدية بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبأقل مقدم اتصل دلوقتي علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 72,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/4/2020
رقم الإعلان: 2058472
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: من غير كلام امتلك في السخنة ومتفكرش كتير - في السويس مصر

من غير كلام امتلك في السخنة ومتفكرش كتير

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة من غير تفكير وصيف مع عيلتك وقضي احلي ويك اند علي بحر السخنة وشاليهك 110م (3غرف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

26/4/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع ع اجمل البحيرات الصناعية فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع ع اجمل البحيرات الصناعية فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

ع اجمل البحيرات الصناعية امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

23/4/2020
صورة الاعلان: استمتع بلمة العيلة علي بحر السخنة وعيش احلي ايام - في السويس مصر

استمتع بلمة العيلة علي بحر السخنة وعيش احلي ايام

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع بلمة العيلة علي احلي شاطئ رملي وشاليهك وسط المعالم الفرعونية .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: مع صحابك روح علي السخنة وقضي احلي ويك اند - في السويس مصر

مع صحابك روح علي السخنة وقضي احلي ويك اند

(للبيع)

- في السويس مصر

يلا لم صحابك وروح علي امتلك في لاسيرينا السخنة وقضي احلي ويك اند والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: صيفك مش هيكمل الا بامتلاك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

صيفك مش هيكمل الا بامتلاك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

صيفك مش هيكمل الا بامتلاك شاليه فى السخنة 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

22/4/2020
صورة الاعلان: هتمتلك شاليه اللى بتحلم بيه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

هتمتلك شاليه اللى بتحلم بيه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك اللى بتحلم بيه عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش 125م (3غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

181,000 جنيه

22/4/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك شاليه في قرية لاسرينا ميني ايجيبت السخنة بمقدم 25% سوبر لوكس بالفرش - في السويس مصر

امتلك شاليه في قرية لاسرينا ميني ايجيبت السخنة بمقدم 25% سوبر لوكس بالفرش

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في منتجع لاسيرينا ميني ايجبت بالعين السخنه استلام فوري تشطيب سوبر لوكس بالفرش مقدم 25 % .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

21/4/2020
صورة الاعلان: استلم شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 25% وقسط علي 4 سنوات - في السويس مصر

استلم شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 25% وقسط علي 4 سنوات

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصة امتلك شاليه بمقدم25 % وقسط علي 4 سنوات في منتجع لاسيرينا ميني ايجبت بالعين السخنة تشطيب سوبر ل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: استلم فورا ستوديو في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 20% وقسط علي 5 سنوات - في السويس مصر

استلم فورا ستوديو في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 20% وقسط علي 5 سنوات

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك بالفرش تشطيب سوبر لوكس في منتجع لاسيرينا ميني ايجبت بالعين السخنة امام الاكوا بارك بعد بواب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

20/4/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك مفروش في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 20% وقسط علي 5 سنوات - في السويس مصر

امتلك شاليهك مفروش في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 20% وقسط علي 5 سنوات

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه بقريه لاسيرينا MINI EGYPT العين السخنة بمقدم 140 الف اكوا بارك ومارينا للصيد وافخم حمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: استلم شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 25% وقسط علي 4 سنوات - في السويس مصر

استلم شاليه في لاسيرينا ميني ايجبت بمقدم 25% وقسط علي 4 سنوات

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه بقريه لاسيرينا MINI EGYPT العين السخنة بمقدم 150 الف اكوا بارك ومارينا للصيد وافخم حمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

600,000 جنيه

18/4/2020
صورة الاعلان: شاليهك في السخنة وسط المعالم الحضارية ونهر النيل - في السويس مصر

شاليهك في السخنة وسط المعالم الحضارية ونهر النيل

(للتقسيط)

- في السويس مصر

دلوقتي امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة واستمتع بأجمل فيو للمعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول وبرج .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: استمتع باحلى صيف وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

استمتع باحلى صيف وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باحلى صيف عندنا فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة وامتلك شاليهك تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

155,000 جنيه

16/4/2020
صورة الاعلان: عندنا فى السخنة هتحب الهدوء وسط افضل خدمات - في السويس مصر

عندنا فى السخنة هتحب الهدوء وسط افضل خدمات

(للبيع)

- في السويس مصر

هتحب الهدوء عندنا فى السخنة وهتمتلك شاليهك 120 م بحديقة (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) تش.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

15/4/2020
صورة الاعلان: شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شوف جمال الطبيعة وامتلك شاليهك فى السخنة بروف مميز 100م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +حمام ) قر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

15/4/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager