متشيلش هم الفرش وتعالي السخنة امتلك شاليهك مفروش

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صورة الاعلان: متشيلش هم الفرش وتعالي السخنة امتلك شاليهك مفروش - في القاهرة مصر

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تعالي امتلك في لاسيرينا السخنة ومتشيلش هم الفرش وصيف براحتك طول السنة وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبأطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك جمب حمامات السباحة والاكوا بارك وكمان هتشوف كل يوم الفراعنة ونهر النيل وبرج القاهرة يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 135,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2020
رقم الإعلان: 2062198
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