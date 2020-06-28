متشيلش هم الفرش وتعالي السخنة امتلك شاليهك مفروش

(للبيع)
|تعالي امتلك في لاسيرينا السخنة ومتشيلش هم الفرش وصيف براحتك طول السنة وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبأطول فترة سداد وبدون فوائد وشاليهك جمب حمامات السباحة والاكوا بارك وكمان هتشوف كل يوم الفراعنة ونهر النيل وبرج القاهرة يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062198
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