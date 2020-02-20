متشيلش هم الفرش وامتلك في السخنة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: متشيلش هم الفرش وامتلك في السخنة - في السويس مصر

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خلاص من دلوقتي مش هتشيل هم الفرش وهتمتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة مفروووش وقدام نهر النيل والمعالم الحضارية وكمان وسط كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير والشاليه 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكمااان الفرش هدية بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 113,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/2/2020
رقم الإعلان: 2053550
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استثمارك المضمون في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

استثمارك المضمون في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استثمر واضمن مستقبلك ومستقبل اولادك في لاسيرينا السخنة وكمان ممكن تروح تصيف في اي وقت طول السنة وشال.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: خليك مختلف وامتلك شاليهك بروف فى السخنة - في السويس مصر

خليك مختلف وامتلك شاليهك بروف فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش حياتك بطريقة مختلفة وامتلك شاليهك بروف باجمل فيو ع حمامات السباحة واكوا بارك قريب من كافيهات وسي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

242,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: حياتك اللى بتحبها وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

حياتك اللى بتحبها وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الحياة اللى بتحبها وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة 120 م تشطيب سوبر لوكس بجاردن جميلة (3 غرف ن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

بتفكر فى الاستثمار تعالى امتلك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فكر فى استثمارك وامتلك شاليهك فى السخنة وسط خدماتك اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحمامات سباحة 110م تشطي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

305,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وخد الفرش هدية - في السويس مصر

امتلك شاليه في السخنة وخد الفرش هدية

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة والفرش هدية يعني مش هتشيل هم الفرش وهتيجي بشنطة هدووومك بس وكمان هتقدر تصي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

105,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: كمل فرحتك مع العيلة وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

كمل فرحتك مع العيلة وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

فرحتك هتكمل مع العيلة بامتلاك شاليه 125 م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +مطبخ امريكان +ريسبشن +2 حمام ) واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

364,000 جنيه

19/2/2020
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صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة هتغير مود مصيفك للاحسن - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتغير مود مصيفك للاحسن

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وغير مودك ومود مصيفك للاحسن وكمان هتزود دخلك بعائد اكبر لانك هتستثمر في اي .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

116,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: الدنيا هتحلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

الدنيا هتحلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

خلى دنيتك احلى بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة 90 تشطيب سوبر لوكس باجمل فيو ع الاكوا بارك (2 غرفة .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

154,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: عيش روعة الاحساس وسط خدماتك فى السخنة - في السويس مصر

عيش روعة الاحساس وسط خدماتك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

وسط خدماتك هتعيش احلى احساس ع البحر وسط الطبيعة الخلابة فى السخنة وهتمتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بفيو على احلى بحر فى السخنة بمقدم 90 الف - في السويس مصر

شاليهك بفيو على احلى بحر فى السخنة بمقدم 90 الف

(للبيع)

- في السويس مصر

فى قريتنا هتكون تحت السما وفوق الجبل وقدام البحر ، مع جمال اللون الازرق والطبيعة ، هتعيش احلى اوقات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

90,000 جنيه

18/2/2020
صورة الاعلان: خصوصيتك اللى بتدور عليها عندنا فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

خصوصيتك اللى بتدور عليها عندنا فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة بخصوصية ملهاش مثيل بروف مميز ع اجمل اكوا بارك وقريب لحمامات السباحة وكافي.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شاليهك بفيو مميز ع حديقة مميزة فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليهك بفيو مميز ع حديقة مميزة فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل فيو للحديقة وامتلك شاليهك 120م تشطيب سوبر لوكس (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) وخليك قري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

206,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم - في السويس مصر

استمتع بنجوم السما علي بحر السخنة واستجم

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بنجوم السما علي بحر السخنة وعيش في جو هادي ومريح للاعصاب واس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: غير مودك وقضي الويك اند في السخنة - في السويس مصر

غير مودك وقضي الويك اند في السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وغير مودك وقضي الويك اند براحتك في اي وقت طول ايام السنة وكمان استثمر براحت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: ليه تأجر في السخنه لما ممكن تمتلك شاليهك بقسط 8000 - في السويس مصر

ليه تأجر في السخنه لما ممكن تمتلك شاليهك بقسط 8000

(للبيع)

- في السويس مصر

هتمتلك شاليهك برؤية كاملة على البحر متشطب بالتكيفات والمطبخ بمقدم 120 الف جنيه فى قريتنا هتعيش الرف.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

16/2/2020
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