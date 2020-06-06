متشلش هم الاقساط وتعالى امتنلك محلك فى Masa Mall

دلوقتى فى Masa Mall هتقدر تقسط وانت مرتاح وهتمتلك محلك امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 باميز موقع بالعاصمة الادارية تشطيب محارة + ارضيات رخام بعائد سنوى لحد الاستلام واقساط تصل الى 120 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 ومتشلش هم الاقساط وتعالى امتلك فى Masa Mall