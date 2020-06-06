متشلش هم الاقساط وتعالى امتنلك محلك فى Masa Mall

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: متشلش هم الاقساط وتعالى امتنلك محلك فى Masa Mall - في القاهرة مصر

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دلوقتى فى Masa Mall هتقدر تقسط وانت مرتاح وهتمتلك محلك امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 باميز موقع بالعاصمة الادارية تشطيب محارة + ارضيات رخام بعائد سنوى لحد الاستلام واقساط تصل الى 120 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 ومتشلش هم الاقساط وتعالى امتلك فى Masa Mall
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 130,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/6/2020
رقم الإعلان: 2060296
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بعائد سنوى لحد الاستلام هتمتلك محلك فى العاصمة الادارية

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6/6/2020
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3/6/2020
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محل للبيع فى مول الماسة بالعاصمة الادارية

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100,000 جنيه

3/6/2020
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محل للبيع امام فندق الماسة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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1/6/2020
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ميني ماركت

(للإيجار)

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31/5/2020
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محلك في العاصمة بدون مقدم يعني مش هتلاقي فرصة احسن من كدة

(للتقسيط)

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20/5/2020
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صورة الاعلان: محلك بدون مقدم وبدون فوائد في العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

محلك بدون مقدم وبدون فوائد في العاصمة الادارية

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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847,000 جنيه

18/5/2020
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(للتقسيط)

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13/5/2020
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امتلك محل بالعاصمة الادارية ومتشيلش هم المقدم

(للتقسيط)

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القسم: 

901,000 جنيه

11/5/2020
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عشانك انت وبس محلك في العاصمة بدون مقدم

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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القسم: 

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9/5/2020
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من غير مقدم ولا فوائد امتلك محل بالعاصمة واستمتع بالعائد

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العنوان:

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القسم: 

496,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: زود استثمارك وامتلك محل بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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4/5/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة الادارية علي اجمل لاند سكيب روعة - في القاهرة مصر

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العنوان:

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2/5/2020
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(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

محل للبيع في العاصمة الادارية الجديدة بالحي المالي والحكومي امام وزارة المالية مباشرة وبجانب البنك ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

609,000 جنيه

28/4/2020
صورة الاعلان: محلك في العاصمة بدون مقدم وبأقل الاسعار - في القاهرة مصر

محلك في العاصمة بدون مقدم وبأقل الاسعار

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- في القاهرة مصر

امتلك محلك في العاصمة الادارية الجديدة وبأقل الاسعار في مول sixty امام وزارة المالية مباشرة وامام اك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

735,000 جنيه

22/4/2020
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