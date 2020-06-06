متشلش هم الاقساط وتعالى امتنلك محلك فى Masa Mall

(للتقسيط)
|دلوقتى فى Masa Mall هتقدر تقسط وانت مرتاح وهتمتلك محلك امام فندق الماسة وقريب من منطقتي R7 &R 8 باميز موقع بالعاصمة الادارية تشطيب محارة + ارضيات رخام بعائد سنوى لحد الاستلام واقساط تصل الى 120 شهر بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 ومتشلش هم الاقساط وتعالى امتلك فى Masa Mall
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|130,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060296
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