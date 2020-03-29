متشطب او من غير شقتك في ارقي كمبوند باكتوبر بمقدم 230 الف وبالتقسيط علي 10

بمقدم 230 الف شقتك كاملة التشطيب في اميز كمبوند باكتوبر واو عايز تستلم وتشطب انت براحتك في ارقي واميز كمبوندات اكتوبر وبالتقسيط علي 10 سنين بدون فوايد تقدر تستلم وحدتك زتختارها زي ماتحب ومش كدا وبس الكمبوند بيضمن ليك تشطيب مميز للوحدات دا غير موقع الكمبوند اللي بيبعد دقايق من مول العرب وميدان جهينة الكمبوند متصمم علي الاستيل الاوربي بشكل المعماري والمساحات الخضرا الواسعة عيش مع عيلتك في شكل جديد من الرفاهية والتميز للتفاصيل اكتر عن المشروع كلمنا 01211411556