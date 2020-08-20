متستناش كتير وتعالى امتلك شاليهك فى راس سدر

(للبيع)
|يلا دلوقتى امتلك شاليهك فى جولدن بيتش واستمتع انت واولادك بكل خدمات القرية اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات شاليهك 130 م ( 2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) استلام فورى وبالتقسيط ع 5 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|218,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065584
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