متستناش كتير وتعالى امتلك شاليهك فورا فى راس سدر

(للبيع)
|دلوقتى ومن غير تاخير هتستلم شاليهك فورا فى راس سدر شاليه 125 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + حمام + مطبخ امريكى ) استلام فورى ومتشطبة قريب من كافيهات واكوا بارك وخدمات تانية كتير بمقدم 214 الف و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 واستلم شاليهك فورا فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|214,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080202
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