متستناش كتير وامتلك شقتك في العاصمة

(للبيع)
|يلا دلوقتي الحق الفرصة ومتستناش كتير شقتك في العاصمة الادارية في كمبوند green avenue بالقرب من الحي الحكومي وحي السفارات ومولات ادارية وتجارية كتير والشقة 180م (4غرفة+3حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط وخدماتك داخل الكمبوند حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات ومول تجاري نادي رياضي يلا مستني ايه كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك بالعاصمة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050226
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