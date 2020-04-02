متستناش كتير وامتلك شقتك بالعاصمة من غير تفكير

من غير تفكير كتير امتلك في العاصمة الادارية الجديدة شقة في افضل كمبوند علي اكبر لاند سكيب واسكن في هدوء واسترخاء وبدون ازعاج وجمب كل خدماتك حمامات سباحة ومول تجاري ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير كتير وشقتك 158م (4غرفة+5حمام+2ريسبشن+dressing room +مطبخ امريكي+تراس) تشطيب كامل بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 ومتستناش كتير