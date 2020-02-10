متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل في السخنة

(للتقسيط)
|ايوة متستغربش لما تعرف ان شاليهك قدام النيل لانك هتصيف في لاسيرينا السخنة وكمان جمب المعالم الحضارية الاهرامات وابو الهول والقلعة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|122,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052256
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