متروحش بعيد وتعالي امتلك في راس سدر واستجم براحتك

(للبيع)

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صورة الاعلان: متروحش بعيد وتعالي امتلك في راس سدر واستجم براحتك - في جنوب سيناء مصر

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متروحش بعيد وتعالي امتلك شاليهك عندنا في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد وهتدفع مقدم بسيط وهتقسط براحتك وكمان ممكن تستثمر براحتك طول السنة وهتصيف زي مانت عايز وتستجم وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وحواليك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 62,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/4/2020
رقم الإعلان: 2057486
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بأحلي مصيف مع عيلتك - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بأحلي مصيف مع عيلتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع عيلتك او اصحابك وهتروح في اي وقت او هتقضي الويك اند زي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: خدلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي ايام حياتك - في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي ايام حياتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي ايام حياتك مع اولادك وعيش ذكرايات حلوة ليك ولاودك وشاليهك 95م .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وقضي مصيفك في احلي جو وعلي مزاجك وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+ترا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: وسط الهدوء والاسترخاء قضي الويك اند في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

وسط الهدوء والاسترخاء قضي الويك اند في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وقضي الويك اند وسط الهدوء والاسترخاء والطبيعة الرائعة واستمتع بأحل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: خدلك شاليه في راس سدر واستجم في هدوء - في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر واستجم في هدوء

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تستجم وتعيش في روقان شوية امتلك شاليه في راس سدر وجمب خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: هتستمتع بالمصيف مع اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتستمتع بالمصيف مع اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك وعيش الرفاهية وسط حمامات السباحة والاكوا بارك و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

18/2/2020
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صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وعيش احلي ايام حياتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر وعيش احلي ايام حياتك مع صحابك او عيلتك واستمتع بأحلي مصيف وشاليهك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: من غير ماتفكر وتسأل امتلك عندنا في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

من غير ماتفكر وتسأل امتلك عندنا في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

منغير ماتفكر وتسأل وتروح وتيجي شاليهك في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وفي احلي قري.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

30/1/2020
صورة الاعلان: طعم الحياة مختلف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

طعم الحياة مختلف في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

طعم الحياة احلي بأمتلاكك شاليه في راس سدر بأقل الاسعار وبأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وشالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

57,000 جنيه

19/1/2020
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