متروحش بعيد وتعالي امتلك في راس سدر واستجم براحتك

(للبيع)
|متروحش بعيد وتعالي امتلك شاليهك عندنا في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد وهتدفع مقدم بسيط وهتقسط براحتك وكمان ممكن تستثمر براحتك طول السنة وهتصيف زي مانت عايز وتستجم وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وحواليك كل الخدمات اللي هتحتاجها انت واسرتك من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات تانية كتير هتعرفها لما تكلمنا علي 01279848994
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057486
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