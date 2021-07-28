مترجم اولاين في كازاخستان

اذا قررت ان تسافر الى كازاخستان او روسيا او بلاد اسيا الوسطى ستحتاج الى المترجم الذي يعرف العربية و الروسية معا. يمكنك ان تستاجر مترجما بخمسين الى مئة دولار ليوم كامل. و اذا اردت ان تقتصد في مصاريف على المترجم فيمكنك ان تتفق مع المترجم انه يكون على خط الواتساب دائما و ياخذ في اليوم كامل ٢٠ عشروين دولارا فقط. و انا اخوكم ابوسلطان الكازاخستاني و اتكلم العربية و الروسية استطيع ان اخدمكم في الترجمة بالواتساب. يمكنكم التواصل معي لنتفق على خدمة الترجمة من البعد، الواتساب لي كالتالي: 77786016143