مترجم اولاين في كازاخستان

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كازاخستان (Almaty) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مترجم اولاين في كازاخستان - في Almaty كازاخستان

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اذا قررت ان تسافر الى كازاخستان او روسيا او بلاد اسيا الوسطى ستحتاج الى المترجم الذي يعرف العربية و الروسية معا. يمكنك ان تستاجر مترجما بخمسين الى مئة دولار ليوم كامل. و اذا اردت ان تقتصد في مصاريف على المترجم فيمكنك ان تتفق مع المترجم انه يكون على خط الواتساب دائما و ياخذ في اليوم كامل ٢٠ عشروين دولارا فقط. و انا اخوكم ابوسلطان الكازاخستاني و اتكلم العربية و الروسية استطيع ان اخدمكم في الترجمة بالواتساب. يمكنكم التواصل معي لنتفق على خدمة الترجمة من البعد، الواتساب لي كالتالي: 77786016143
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Abusultan
التليفون: 77786016143

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العنوان: - Almaty
Almaty -

كازاخستان
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 دولار
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100943
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صورة الاعلان: شركة ايجار السيارات و الحافلات في كازاخستان

شركة ايجار السيارات و الحافلات في كازاخستان

(للإيجار)

شركة المواصات الكازاخستانية جول كومباني تقدم في الماتي تاجير جميع انواع السيارات مع السواق. لدينا .
العنوان:

Almaty - كازاخستان
القسم: 

100 دولار

28/7/2021
صورة الاعلان: مؤسسة اللحوم من كازاخستان تبحث عن مشتريي الجملة

مؤسسة اللحوم من كازاخستان تبحث عن مشتريي الجملة

(للبيع)

نبحث عن مشتريي الجملة للحم البقري من كازاخستان في الخليج العربي و البلاد العربية: السعودية و البحري.
العنوان:

Almaty - كازاخستان

7 دولار

23/7/2021
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