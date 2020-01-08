متدورش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: متدورش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

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امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت ومتدورش كتير عشان مش هتلاقي اسعار اقل من اسعارنا وكمان هتروح شاليهك في اي وقت في السنة ومن غير اي تكاليف ومش هتدفع اي فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم ومساحة الشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكمان هتستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 248,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048232
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صورة الاعلان: ابدا حياتك فى عالم جديد وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

ابدا حياتك فى عالم جديد وامتلك شاليه فى السخنة

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8/1/2020
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8/1/2020
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شاليهك في السخنة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح

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8/1/2020
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(للبيع)

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8/1/2020
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(للبيع)

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العنوان:

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8/1/2020
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الحق عروض السخنة دلوقتي وامتلك شاليهك والفرش هدية

(للبيع)

- في السويس مصر

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العنوان:

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120,000 جنيه

8/1/2020
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صورة الاعلان: استثمر شاليهك في السخنة طول السنة واضمن مكسبك - في السويس مصر

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(للبيع)

- في السويس مصر

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8/1/2020
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شاليهك في السخنة بأقل مقدم وبالتقسيط المريح

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- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

103,000 جنيه

8/1/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالتقسيط المريح في السخنة - في السويس مصر

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(للتقسيط)

- في السويس مصر

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العنوان:

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القسم: 

275,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: لاسيرينا السخنة فرصة مميزة جدا للاستثمار - في السويس مصر

لاسيرينا السخنة فرصة مميزة جدا للاستثمار

(للبيع)

- في السويس مصر

فرصة مميزة جدا جت لحد عندك امتلك واستثمر في لاسيرينا السخنة وزود دخلك وكمان ممكن تصيف في اي وقت في ا.
العنوان:

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القسم: 

122,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه للبيع في موقع تحفة على البحر مباشرة في السخنة المساحة: 135 م الدور: تاني برووف التشطيب: سوبر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

100 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بروف ع الاكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه 100م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) بروف ع اجمل اكوا بارك وقري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

202,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: برفاهية امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

برفاهية امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش الرفاهية والجمال وامتلك شاليهك وسط احتياجاتك مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة وملاهى ومول.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

131,000 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع باجمل لفة باليخت فى لاسيرينا بالم بيتش وامتلك شاليه 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

166,000 جنيه

5/1/2020
صورة الاعلان: يلا بسرعة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

يلا بسرعة تعالى امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

بسرعة الحق امتلك شاليه بالفرش فى لاسيرينا بالم بيتش 170م تشطيب سوبر لوكس (4 غرف نوم منهم غرفة ماستر .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

377,000 جنيه

5/1/2020
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