متدورش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة

امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت ومتدورش كتير عشان مش هتلاقي اسعار اقل من اسعارنا وكمان هتروح شاليهك في اي وقت في السنة ومن غير اي تكاليف ومش هتدفع اي فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم ومساحة الشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكمان هتستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك في السخنة