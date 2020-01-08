متدورش كتير وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)
|امتلك في لاسيرينا ميني ايجيبت ومتدورش كتير عشان مش هتلاقي اسعار اقل من اسعارنا وكمان هتروح شاليهك في اي وقت في السنة ومن غير اي تكاليف ومش هتدفع اي فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم ومساحة الشاليه 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس وكمان هتستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|248,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048232
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