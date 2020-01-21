متدورش كتير وامتلك شاليهك في راس سدر

(للبيع)
|متدورش كتير وامتلك شاليهك في لاسيرينا باي عشان مش هتلاقي احسن من بحر راس سدر بشاطئ رملي في كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها والعاب ترفيهية كتير ومنها حمامات سباحة واكوا بارك ومنطقة ملاعب وتراك للدراجات وخدمات القرية مول تجاري وجيم وسبا وجاكوزي وخدمات تانية كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+تراس+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط المريح وبدون فوائد وبمقدم بسيط يلا اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف كل التفاصيل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|51,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049960
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