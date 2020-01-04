متدورش كتير شقتك عندنا في العاصمة ومش هتدفع كتير

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: متدورش كتير شقتك عندنا في العاصمة ومش هتدفع كتير - في القاهرة مصر

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امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وبأنظمة سداد تناسبك وكمان ممكن تستثمر فيها وتزود دخلك وجمب كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها نادي رياضي وجيم وجاكوزي وسبا ومطاعم وكافيهات ومول تجاري وغيرهم كتير والشقة 168م (3غرفة+3حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبأقل مقدم كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في green avenue
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 177,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/1/2020
رقم الإعلان: 2047602
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2/1/2020
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2/1/2020
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2/1/2020
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