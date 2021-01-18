متخصص في عمل البحوث الجامعية ورسائل الماجستير والدكتوراه

خبرة طويلة في إعداد وعمل الأبحاث الجامعية - والواجبات الجامعية ومشاريع التخرج- والخطط التكميلية - والاطار النظري لرسائل الماجستير والدكتوراه لكافة التخصصات. ومتخصص في عمل البحوث الجامعية عالية الدقة و المستوفيه لنقاط البحث العلمي الناجح