متخصص أردني في كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه

(طلب عمل)

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تفاصيل الإعلان
متخصص أردني في كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه، وكتابة الاطار النظري، وتحليل البيانات الاحصائية باستخدام برنامج spss، وكتابة النتائج والتعليق عليها ملاحظة: التواصل عبر الواتس اب 00966568128970
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اياد
التليفون: 056812970

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/12/2020
رقم الإعلان: 2075348
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