متخصص أردني في كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه، وكتابة الاطار النظري، وتحليل البيانات الاحصائية باستخدام برنامج spss، وكتابة النتائج والتعليق عليها ملاحظة: التواصل عبر الواتس اب 00966568128970