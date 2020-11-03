(طلب عمل)
|متخصص أردني في كتابة خطة البحث لرسائل الماجستير والدكتوراه، وكتابة الاطار النظري، وتحليل البيانات الاحصائية باستخدام برنامج spss، وكتابة النتائج والتعليق عليها ملاحظة: التواصل عبر الواتس اب 00966568128970
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اياد
|التليفون:
|056812970
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075348
(طلب عمل)- في الرياض السعودية
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1 ريال
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