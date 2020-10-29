متخصصون في فرش ارضيات الحضانات والمدارس والصالات الرياضية والجيم ومناطق ال

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارضيات فوم للحضانات و جيم و مناطق العاب الاطفال مطاطية للبيع في مصر شركة سوفت تايلز متخصصون في فرش ارضيات الحضانات والمدارس والصالات الرياضية والجيم ومناطق العاب الأطفال ارضيات فوم، ترتان، نجيل صناعي، فينيل، تجهيزات حضانات نقوم ايضا بتجهيز المدارس والحضانات من الالف الي الياء وبأسعار منافسة جدا جدا 01033771226 شركة سوفت تايلز متخصصون في فرش ارضيات الحضانات والصالات الرياضية والجيم (فوم، ترتان، نجيل صناعي، فينيل، تجهيزات حضانات) أرضيات فوم للحضانات وغرف الاطفال والصالات الرياضية وحمامات السباحة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: soft tiles
التليفون: 01033771226

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العنوان: 6 اكتوبر الحاي الثالث شارع مهد الهندسه- الثالث
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/10/2020
رقم الإعلان: 2070767
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق للايجار - حى مبارك بالزقازيق

شقق للايجار - حى مبارك بالزقازيق

(للإيجار)

شقق للايجار حى مبارك بالزقازيق 125 متر ثلاث غرفة وصاله وحمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس قريبة من كلية الز.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: شقق للايجار - حى مبارك بالزقازيق

شقق للايجار - حى مبارك بالزقازيق

(للإيجار)

شقق للايجار حى مبارك بالزقازيق 125 متر ثلاث غرفة وصاله وحمام ومطبخ تشطيب سوبر لوكس قريبة من كلية الز.
العنوان:

الشرقية - مصر
القسم: 

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب مدير مالي

مطلوب مدير مالي

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب مدير مالي خبرة في نظام برنا.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

29/10/2020
صورة الاعلان: مطلوب رئيس حسابات للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالسعودية

مطلوب رئيس حسابات للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل فى شركة تجارية بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية رئيس حسابات او مساعد مدير مالى خب.
العنوان:

الجيزة - مصر

30 ريال

29/10/2020
صورة الاعلان: وظائف سوشيال ميديا

وظائف سوشيال ميديا

(فرصة عمل)

مدخل بيانات – لا يشترط خبرة – السن من 18 : 45 سنة – لا يقل المؤهل عن اعدادي – شفت العمل 6 ساعات – تو.
العنوان:

القاهرة - مصر

40,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: وظائف سياحية

وظائف سياحية

(فرصة عمل)

مطلوب طباخ بشرم الشيخ والغردقة من سن 20 : 40 سنة – مؤهل متوسط علي الاقل – تامين صحي واجتماعي – 23 يو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

40,000 جنيه

29/10/2020
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صورة الاعلان: #معدات_ثقيله

#معدات_ثقيله

(للبيع)

حفارة فابو إكس 9 🤩🔥🔥🔥🔥 🏵الأجدد في عالم الحفارات فقط .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: اثاث مكتبي متنوع فرش مقرات ادارية اثاث شركات لدى اوفيس وود

اثاث مكتبي متنوع فرش مقرات ادارية اثاث شركات لدى اوفيس وود

(للبيع)

اثاث شركات مكتبي معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - 01003755888 اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

29/10/2020
صورة الاعلان: ارض بحرى 600م بيت الوطن اكتوبر

ارض بحرى 600م بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

ارض بحرى 600م بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 بجوار جامعة القاهر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر

للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 بجوار جامعة القاه.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,375,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: للبيع أرض عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5

للبيع أرض عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5

(للبيع)

للبيع أرض عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,450,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: ارض على رئيسى (جنة) بيت الوطن اكتوبر

ارض على رئيسى (جنة) بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

ارض على رئيسى (جنة) بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,360,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض مميزة عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر

للبيع ارض مميزة عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

للبيع ارض مميزة عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية ب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,430,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: أرض للبيع ناصية عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر

أرض للبيع ناصية عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

أرض للبيع ناصية عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية بج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,400,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض ناصيه صريحه بمنطقه اب تاون

للبيع ارض ناصيه صريحه بمنطقه اب تاون

(للبيع)

للبيع ارض ناصيه صريحه بمنطقه اب تاون ارض ناصيه بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه قريبه من حامعه نوال .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,050,000 جنيه

29/10/2020
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