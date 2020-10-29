متخصصون في فرش ارضيات الحضانات والمدارس والصالات الرياضية والجيم ومناطق ال

(للبيع)
|ارضيات فوم للحضانات و جيم و مناطق العاب الاطفال مطاطية للبيع في مصر شركة سوفت تايلز متخصصون في فرش ارضيات الحضانات والمدارس والصالات الرياضية والجيم ومناطق العاب الأطفال ارضيات فوم، ترتان، نجيل صناعي، فينيل، تجهيزات حضانات نقوم ايضا بتجهيز المدارس والحضانات من الالف الي الياء وبأسعار منافسة جدا جدا 01033771226 شركة سوفت تايلز متخصصون في فرش ارضيات الحضانات والصالات الرياضية والجيم (فوم، ترتان، نجيل صناعي، فينيل، تجهيزات حضانات) أرضيات فوم للحضانات وغرف الاطفال والصالات الرياضية وحمامات السباحة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|soft tiles
|التليفون:
|01033771226
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|العنوان:
|6 اكتوبر الحاي الثالث شارع مهد الهندسه- الثالث
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070767
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