متخصصون في عمل الأبحاث والمساعدة في إعداد رسائل الماجستير

(طلب عمل)
|متخصصون للمساعدة في عمل الأبحاث والتقاريروالتكاليف الجامعية والأبحاث التكميلية ورسائل الماجستير ، وعمل العروض الباوربوينت ، وتدريب المحاسبين الجدد والمبتدئين علي البرامج المحسابية وتنظيم الحسابات، وإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية. للتواصل واتس اب الامارات : 00971509248537 السعـودية : 00966552730366
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|00971509248537
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|العنوان:
|- Abu Dhabi
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 درهم
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057526
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2,000,000 درهم
50 درهم
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