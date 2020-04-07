متخصصون في عمل الأبحاث والمساعدة في إعداد رسائل الماجستير

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
متخصصون للمساعدة في عمل الأبحاث والتقاريروالتكاليف الجامعية والأبحاث التكميلية ورسائل الماجستير ، وعمل العروض الباوربوينت ، وتدريب المحاسبين الجدد والمبتدئين علي البرامج المحسابية وتنظيم الحسابات، وإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية. للتواصل واتس اب الامارات : 00971509248537 السعـودية : 00966552730366
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 00971509248537

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العنوان: - Abu Dhabi
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 درهم
تاريخ الإعلان: 7/4/2020
رقم الإعلان: 2057526
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7/4/2020
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