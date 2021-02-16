متخصصون في تشطيب شقق وتشطيب فيلات على اعلى مستوى من الفخامة - والشركة تقوم

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تفاصيل الإعلان
متخصصون في تشطيب شقق وتشطيب فيلات على اعلى مستوى من الفخامة - والشركة تقوم بعمل جميع الـ تشطيبات والـ ديكورات بالكامل للشقق سواء اذا ما كانت على الطوب او على المحارة متخصصون في عمل ديكورات حوائط وديكورات جبس وديكورات غرف نوم وديكورات غرف اطفال وديكورات الحمامات وجميع الديكورات بالشقة ونقوم بتنفيذ غرف نوم مودرن وكلاسيك ونقوم بعمل جميع انواع المطابخ بالتقسيط 0221933117 01149376567
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: حسن عبد المالك
التليفون: 01149376567

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: النزهه- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/2/2021
رقم الإعلان: 2085330
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العنوان:

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اتصل

30/12/2020
صورة الاعلان: mas egypt - في القاهرة مصر

mas egypt

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بمناسبه اعياد الكريسماس تقدم ماس ايجيبت اقوى عروض التشطيبات 2021 💥خصم 20% علي جميع الباقات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

29/12/2020
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