متخصصون في تشطيب شقق وتشطيب فيلات على اعلى مستوى من الفخامة - والشركة تقوم بعمل جميع الـ تشطيبات والـ ديكورات بالكامل للشقق سواء اذا ما كانت على الطوب او على المحارة متخصصون في عمل ديكورات حوائط وديكورات جبس وديكورات غرف نوم وديكورات غرف اطفال وديكورات الحمامات وجميع الديكورات بالشقة ونقوم بتنفيذ غرف نوم مودرن وكلاسيك ونقوم بعمل جميع انواع المطابخ بالتقسيط 0221933117 01149376567