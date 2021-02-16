(للتقسيط)
|متخصصون في تشطيب شقق وتشطيب فيلات على اعلى مستوى من الفخامة - والشركة تقوم بعمل جميع الـ تشطيبات والـ ديكورات بالكامل للشقق سواء اذا ما كانت على الطوب او على المحارة متخصصون في عمل ديكورات حوائط وديكورات جبس وديكورات غرف نوم وديكورات غرف اطفال وديكورات الحمامات وجميع الديكورات بالشقة ونقوم بتنفيذ غرف نوم مودرن وكلاسيك ونقوم بعمل جميع انواع المطابخ بالتقسيط 0221933117 01149376567
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|حسن عبد المالك
|التليفون:
|01149376567
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|النزهه- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085330
1,000 جنيه
2,500 جنيه
1 جنيه
1,450 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
10,111,062 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1,450 جنيه
اتصل
1 جنيه