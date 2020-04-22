متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

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تفاصيل الإعلان
متخصصون للمساعدة في إعداد الأبحاث والتقاريروالتكاليف الجامعية والأبحاث التكميلية ورسائل الماجستير ، إعداد عروض الباوربوينت ، وتدريب المحاسبين الجدد والمبتدئين علي البرامج الحسابية وتنظيم الحسابات، وإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية. للتواصل واتس اب : 0552730366- 00971509248537
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: د / أحمد
التليفون: 0552730366

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/4/2020
رقم الإعلان: 2058398
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صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير - في الرياض السعودية

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

- في الرياض السعودية

متخصصون في إعداد الابحاث والتقارير الجامعية ، وعروض البوربوينت ، الترجمة المتخصصة ، والمساعدة في إعد.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

22/4/2020
صورة الاعلان: كتابة خطاب الغرض من الدراسة من خلال شركة كيسان للخدمات التعليمية - في الرياض السعودية

كتابة خطاب الغرض من الدراسة من خلال شركة كيسان للخدمات التعليمية

(للبيع)

- في الرياض السعودية

كتابة خطاب الغرض من الدراسة Statement of Purpose Writing من ابرز النقاط التي يواجهها الطلاب الراغبي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/4/2020
صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير - في الرياض السعودية

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

- في الرياض السعودية

متخصصون في إعداد الابحاث ، التقارير، الجامعية ، الابحاث التكميلية ، عروض البوربوينت ، الترجمة المتخص.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/4/2020
صورة الاعلان: متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير - في الرياض السعودية

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)

- في الرياض السعودية

متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ، مشاريع التخرج ، الابحاث التكميلية ، عروض البوربوينت ، الترجمة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

29/3/2020
صورة الاعلان: أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات - في الرياض السعودية

أرقام أفضل مدرسات و مدرسين خصوصي جميع التخصصات

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

نوفر معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض 0542386421 جميع المراحل الدراسية للمتابعة اليومية والمراجعات النها.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

12/3/2020
صورة الاعلان: معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض جميع التخصصات - في الرياض السعودية

معلمات ومعلمين خصوصي بالرياض جميع التخصصات

(فرصة عمل)

- في الرياض السعودية

نوفر معلمات ومعلمين جميع التخصصات وجميع المراحل الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة للمتابعة اليوم.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

23/2/2020
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صورة الاعلان: إذا كنت تريد العمل عن بعد .عليك تحميل تطبيق فالح - في الرياض السعودية

إذا كنت تريد العمل عن بعد .عليك تحميل تطبيق فالح

(فرص)

- في الرياض السعودية

تطبيق فالح تحتاج كاتب محتوي . تحتاج مصمم جرافيك تحتاج مطور ابلكيشن تحتاج مدخل بيانات تحتاج مترجم مح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

15/2/2020
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