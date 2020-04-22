متخصصون في إعداد الابحاث الجامعية ورسائل الماجستير

(فرص)
|متخصصون للمساعدة في إعداد الأبحاث والتقاريروالتكاليف الجامعية والأبحاث التكميلية ورسائل الماجستير ، إعداد عروض الباوربوينت ، وتدريب المحاسبين الجدد والمبتدئين علي البرامج الحسابية وتنظيم الحسابات، وإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية. للتواصل واتس اب : 0552730366- 00971509248537
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|د / أحمد
|التليفون:
|0552730366
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058398
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100 ريال
100 ريال
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